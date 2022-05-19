Bakan Çavuşoğlu Kanada Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmak üzere geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu yapılan görüşmeye istinaden, "Kanadalı mevkidaşım Melanie Joly ile Ukrayna‘daki savaşın gıda güvenliğine etkilerini ve NATO genişlemesi konularını ele aldık." şeklinde açıklamada bulundu.