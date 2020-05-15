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Bakan Çavuşoğlu, FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:12:11 -
Bakan Çavuşoğlu, FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Ureykat'ın telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içinde Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle Arapça ve Türkçe mesaj paylaşmış, "Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

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