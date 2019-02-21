Bakan Çavuşoğlu: “2023 hedeflerimiz önemli ama daha ileriye yönelik hayallerimiz var"

Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu’nun seçim ofisinin açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2023 hedeflerimiz önemli ama daha ileriye yönelik vizyonlarımız, hayallerimiz var. Vatan, millet sevdasıyla bunları hayata geçirmemiz lazım” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu’nun seçim ofisinin açılışına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Muğla ve Aydın ziyaretlerinde çeşitli şikayetler aldığını belirterek, “Aldığım şikayetlere inanamadım. Muğla’da aylarca su kesikmiş, Bodrum’da ise kanalizasyondaki pis sular denize akıyormuş. Bodrum dahil Muğla’nın her tarafında çöp var. Aydın’a gittik daha da rezalet. Büyükşehir belediyelerinde, CHP zihniyetinde olan ilçelerde hiç hizmet yok. Tıpkı Konyaaltı’nda olduğu gibi, var mı hizmet, hayır. Şimdi olacak. Gaye Doğanoğlu, Konyaaltı’nı istediğimiz düzeye getirecek" dedi.

Menderes Türel’in Antalya’ya kazandırdığı hizmetlere değinen Çavuşoğlu, Antalya’ya bu sene tarihin en yoğun yağmurunun yağdığını ancak Boğaçayı’nda ve çeşitli alanlarda sel felaketi yaşanmadığını söyledi. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Muğla ve Bodrum’da, Aydın ve Kuşadası’nda ’Artık yetti’ diyorlar. Onlar da AK Parti belediyeciliği için oy veriyorlar, tüm vatandaşlar, CHP’li vatandaşlarımız da. ’Biz yıllarca oy verdik ama hiç hizmet yapmadılar’ diyorlar. ’PKK, FETÖ, DHPK-C, TİKKO terör örgütleri var ya, onları ittifakın içine aldıkları için artık CHP’ye oy vermeyeceğiz’ diyorlar. Helal olsun CHP’li vatandaşlarımıza. Çünkü siyasi görüş, ideoloji tamam da ülkemizi bölmeye çalışan ne kadar hain varsa o ittifakın içine almaları bardağı taşırmış. Antalyalı hemşehrilerimiz de böyle düşünüyor.”

“Hayallerimiz var”

Ülkenin ve milletin geleceği için Cumhur İttifakı kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhur İttifakı’yla hükümet sistemini değiştirdik. O gün karşı çıkanlar bile bugün başkanlık sisteminden çok memnun. Daha geçiş dönemindeyiz, daha sistem yeni yeni oturuyor. İşte düzenlemeler, kanun hükmünde kararnameler, Mecliste yasalar, bakanlıklar ve kurumların oluşması, kurulması zaman alıyor ama hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunları gerçekleştiriyoruz. Kötü mü oldu, Türkiye için çok iyi oldu. ’Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı olması lazım, bunun için de ikide bir erken seçim, koalisyonlar olmasın’ dedik. Bu Cumhur İttifakı devletin ve milletin bekasıdır, millet aklıdır. Cumhur İttifakı seçime kadar değildir, mezara kadardır. Cumhurbaşkanımız böyle söylüyor. Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracaktır. 2023’te Türkiye çok daha güçlü olsun diye çalışıyoruz. 2023 hedeflerimiz önemli ama daha ileriye yönelik vizyonlarımız, hayallerimiz var. Vatan, millet sevdasıyla bunları hayata geçirmemiz lazım.”

“Birlik beraberlik içinde olmamız lazım”

Belirledikleri hedeflere Türkiye’nin ulaşması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“2053 hedeflerimizi unuttuk mu? Hayır. 2071 vizyonumuzdan uzaklaştık mı? Hayır. Bizler bu vizyonu ortaya koyacağız, gelecek nesillerimiz ulaştıracak, altyapısını oluşturuyoruz. O yüzden her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Bizim ittifakımızın içinde vatanını, milletini seven insanlar var. Herkes var. Kurtuluş Savaşı’nı kim verdiyse onlar var. Çanakkale Zaferi’ni kimler kazandıysa Cumhur İttifakı’nın içinde onlar var. Bizim ittifakımızın içinde teröristler,hainler, bölücüler yok, olamaz da zaten. İnşallah ittifakımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

Açılışta Çavuşoğlu’nun yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda partili yer aldı.