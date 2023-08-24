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Ekonomi Bakan Bolat: Sektörlerimizin büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız
Ekonomi

Bakan Bolat: Sektörlerimizin büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:58:00 -
Bakan Bolat: Sektörlerimizin büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, süt ve süt ürünleri sektör temsilcileriyle görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, “Ülkemizin süt ve süt ürünleri sektörlerine ilişkin talep ve önerileri ile gelişme alanlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sağlıktan ve kaliteden ödün vermeden sektörlerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız” ifadesini kullandı.

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