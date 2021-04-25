Bakan Bilgin’den kritik açıklama

Bakan Bilgin, 31 Ocak’a kadar başvuruda bulunan iş yerleri için kısa çalışma süresinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran’a kadar 3 ay uzatıldığını anımsattı. Uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını vurgulayan Bilgin, daha önce KÇÖ’den yararlanan işçilerin yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar 1 Nisan’dan itibaren bu haktan faydalanabileceklerini belirtti. Bilgin, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle bugüne kadar 3.7 milyonu aşkın çalışana 31.6 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

İŞKUR’la irtibata geçilmeli

“Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziranda İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirilecek. İşverenlerimizin İŞKUR’la irtibata geçerek nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmeleri yeterli olacak. Salgın sebebiyle daha önce iş yerinde kısa çalışma uygulayan ancak mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleriyle irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir.” Bilgin, KÇÖ olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğinin de altını çizdi.