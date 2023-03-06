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Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Merak edilen soru cevap buldu
Ekonomi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Merak edilen soru cevap buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçiler ile ilgili düzenleme ve EYT ile ilgili merak edilenlere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 23:28:00 -
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Merak edilen soru cevap buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Bilgin, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan sözleşmeliye geçenlerin emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu. Bunu kaldırdınız, 4B’liler için onların da talebi vardı? Rakam var mı?" sorusu üzerine, “Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız. Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz, bunu kaldıracağız. Eşit bir düzenleme için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilgin, yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceklerini söyledi.

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