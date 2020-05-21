Bakan Berat Albayrak'tan çirkin provokasyona sert tepki: Camiler kırmızı çizgimiz

İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden İtalyan partizanların söylediği "Çav Bella" isimli şarkıyı dinletti. Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.

"Camiler kırmızı çizgimiz"

Skandala toplumun her kesiminden peş peşe tepkiler yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.