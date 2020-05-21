  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan çirkin provokasyona sert tepki: Camiler kırmızı çizgimiz

İzmir'deki camilerde "çav bella" provokasyonuna bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak, "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak "camiler kırmızı çizgimiz" diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:29:00 -
Bakan Berat Albayrak'tan çirkin provokasyona sert tepki: Camiler kırmızı çizgimiz

İzmir'de merkezi ezan sistemine sızan kişiler, cami minarelerinden İtalyan partizanların söylediği "Çav Bella" isimli şarkıyı dinletti. Yaşanan skandal sonrası CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de provokasyona alkış tutarak, sosyal medya hesabından o camilerin görüntülerini paylaşıp adeta kutlama yaptı.

"Camiler kırmızı çizgimiz"

Skandala toplumun her kesiminden peş peşe tepkiler yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı