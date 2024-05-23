Bakan Bayraktar'dan müjde: Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

GABAR'DA 4 BÖLGEDE ÜRETİM

Öte yandan Bakan Bayraktar geçtiğimiz günlerde Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan 'Gabar'da 4 bölgede üretim yapmaya devam edildiğini açıklamıştı. Bakan Bayraktar "Burada 37 kuyu, 42 bin 500 varil günlük üretimimiz var. Haziran ayında bir ara hedef olarak 50 bin varili görmüş olacağız. Hedefimiz 100 bin varil en üst düzey üretime geçmek istiyoruz. Gabar'da petrolün kalitesi üst seviyede." dedi.

"KARADENİZ'E DAHA ÇOK ODAKLANACAĞIZ"

Yer altı kaynaklarında yeni keşifler ile enerjide dışa bağımlığın azaltılması hedefleniyor.

PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay, enerji alanındaki atılımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Kalay, gazın ve petrolün eş zamanlı olarak Karadeniz'de bulunup ekonomiye kazandırılmasının, Türkiye'nin son dönemde kaydettiği hidrokarbon alanındaki hamleyi daha da kıymetli yapacağını, Karadeniz'e çok daha fazla odaklanmayı sağlayacağını söyledi.

"ENERJİDE YENİ DENKLEMLER KURULUYOR"

Türkiye tüm bu hamlelerle enerji üssü olma hedefine adım adım yaklaşıyor.

Enerjide yeni denklemler kurulduğunu aktaran Kalay, "Bu da haliyle yeni enerji rotaları, yeni enerji merkezlerinin oluşmasına sebep oluyor. Jeopolitik nedenlerden dolayı ülkemiz ciddi avantajlara sahip. Merkez olma kabiliyetini kendi yerel hidrokarbon üretimimizle desteklediğimiz zaman zaten ortaya olması gereken ideal piyasa koşulları çıkıyor." dedi.