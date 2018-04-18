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Bakan Arslan’ın yeğeni hayatını kaybetti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın  yeğeni Burcu Arslan (23) vefat etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
Bakan Arslan’ın yeğeni hayatını kaybetti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kız kardeşinin kızı Burcu Arslan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kentin Kağızman ilçesi Bulanık köyündeki evinde hayatını  kaybetti.

Genç kızın cenazesi, öğle vakti köydeki camide kılınacak cenaze  namazının ardından buradaki mezarlıkta toprağa verilecek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın, cenaze törenine  katılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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