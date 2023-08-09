Bakan Alparslan Bayraktar'dan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi paylaşımı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin birinci yıl dönümünde Akdeniz'de yeni görevine başlayacağını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Twitter hesabından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görüntülerini paylaştı.
Bayraktar paylaşımına , "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun" notunu düştü.