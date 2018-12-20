0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan büyük jest! Vatandaşlara şilt verdi

Ülke ekonomisinin dalgalanmalar yaşadığı dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığına gizlice bağışta bulunarak devlete yardımcı olan 81 vatandaşa Bakan Albayrak, teşekkür mektubu yazarak özel bir şilt hediye etti.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:48
Bakan Albayrak'tan büyük jest! Vatandaşlara şilt verdi

Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde bazı vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaşlarından kesinti yapılarak Hazine'ye aktarılması yönünde mektup geldi. Bunun üzerine Bakan Albayrak, yaşanan süreçte Hazine'ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi ve 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağış yaptığı tespit edildi.

Bakan Albayrak teşekkür mektubu yazdı

Bakan Albayrak bağışta bulunanlardan bazılarını telefonla aradı. Ayrıca tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir teşekkür mektubu kaleme aldı.

Özel bir şilt hediye edildi

Ayrıca vatandaşlara, Darphane'de bastırılan özel bir şilt hediye edildi. Şiltte, "Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi" sunuyorum ifadesi yer aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:48
  1. Maliye Bakanlığı
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Berat Albayrak

YORUM YAZ

  • RizemasiRizemasi27 dk önce
    Vatandaş ile dalga mı geçiyorlar. Biz küçük inşaat çılar ve tüm vatandaşlar ve küçük esnaf zor durumda beyfendi şilt dağıtıyor, yazıklar olsun
  • hasanhasan33 dk önce
    biz de kendilerine şilttir git vermek istiyoruz musait bir zamanda
  • BekirBekir45 dk önce
    Vatandasi sömürmekle olmuyor cumhurbaskanindan tut en alt bakanina kadar 3 aylik maaslarini devlete bagislamalarini bekliyoruz. Bakalim sizde ülkeyi düsünüyomusunuz.
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Baknımız para bağışlıyana şilt vermekle uğraşacağına ekonominin kanını emen rüşvetci hırsız kamu kuruluşu personeline asli göevlerini hatırlatıpyolsuzluklara engel olursadaha iyi olur
  • ÖZgünÖZgün1 sa önce
    Söylemle teselli edemiyor bu yola başvurması şaşırtmadı.Sandığından daha vahim ekonomi ve bunu en iyi o biliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
  2. Ayşen Gruda öldü mü? Gruda'nın kızı..
  3. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
  4. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
  5. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
  6. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
  7. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
  8. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
  9. Çocukta pnömoni yani zatürre
  10. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
  11. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
  12. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
  13. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
  14. Bu halini unutun! İşte imajını..
  15. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
  16. "İran istihbaratının İsrail..
  17. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
  18. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
  19. Ailede muhabbet kalmadı
  20. Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte..
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!