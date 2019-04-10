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Bakan Albayrak açıkladı; Tarımda Milli Birlik Projesi (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:55
Bakan Albayrak açıkladı; Tarımda Milli Birlik Projesi (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Bu kapsamlı strateji, Mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak. Bölge ve ürün bazında makro, arz, talep ve ticari planlama süreçlerinin kurumsal altyapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek” dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,‘Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ çerçevesinde atılacak adımlar hakkında önemli bilgiler verdi. Albayrak, enflasyon konusunda yapısal reformlarımızın en önemli ayağı gıda alanında olacağını söyleyerek, “Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz Tarımda Milli Birlik Projesi olacak. Bu kapsamlı strateji, Mayıs ayında tüm kamuoyumuzla paylaşılacak. Bölge ve ürün bazında makro, arz, talep ve ticari planlama süreçlerinin kurumsal altyapıları tesis edilecek. Tohumdan sofraya daha hakkaniyetli bir değer zinciri dizayn edilecek” dedi.



SERA A.Ş. kurulacak


Bakan Albayrak, bu kurumsal altyapı ürün ve bölge bazında sözleşmeli tarımın daha da yaygınlaştırılmasını sağlayacağını söyleyerek, bu noktada bir diğer adım olan SERA A.Ş. ile ilgili bilgi verdi.



Albayrak’ın açıklamalarına göre; taze meyve ve sebze pazarında dengeleyiciunsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla SERA A.Ş.’nin kurulacak. SERA A.Ş. bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar teknolojik sera inşa edilecek. Orta vadede 5 bin hektar üretim alanına ulaşılırken uzun vadede örtü altı sebze üretiminin yüzde 25’inin karşılanması hedeflenecek.



Hayvancılık ve hal yasası adımları


Bakan Albayrak’ın yaptığı açıklamalara göre küçükbaş hayvancılık alanından atılacak adımlarla 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona ulaştırılması amaçlanıyor. Hal yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki payının artırılması hedeflenerek toptan, perakende ve lojistik alanlarında daha rekabetçi bir yapının oluşturulması sağlanacak.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:55
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