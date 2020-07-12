  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:37:45 -
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yayımlanan Bakan Akar'ın mesajında, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Demirci'nin şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımladığı mesajında Akar, şehit Demirci'nin fotoğrafına da yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı