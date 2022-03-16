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Dünya Bakan Akar'dan kritik görüşme
Dünya

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’daki temasları kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:41:00 -
Bakan Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerine devam ediyor. Bakan Akar ikili temasları kapsamında, Fransa Savunma Bakanı Parly ile bir araya geldi.

Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılması ve askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artırılmasının önemi vurgulandı.

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