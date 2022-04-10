Bakan Akar'dan çarpıcı açıklamalar! Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin hafta içi yapılan MKYK toplantısında savunma sanayi projeleri, Rusya- Ukrayna savaşı ve Karadeniz'de bulunan mayınlarla ilgili dikkat çekici bilgiler verdi. Edinilen bilgilere göre Akar şöyle konuştu:

"Gurur duyulacak projelerimiz var"

"Daha önce hiç savunma sistemin yokken, şimdi denizaltını bile kendin yapıyorsun. Uçak gemisi yapıyorsun. İHA'lar, SİHA'lar var. Filipinler'e ATAK helikopteri sattık. Gurur duyulacak projelerimiz var. Savunma sanayinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Şimdi kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmaya çalışıyoruz. Hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçemeyeceğimiz ilişkilerimiz var. Onlar açısından da öyle. Türkiye barış sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Onlar da görüyor bunu ve Türkiye'ye güveniyorlar.

"Diğer ülkeleri de teyakkuza geçirdik"

Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilmiyoruz. Araştırdık, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor ama bu tam bir muamma. Sayı bilinmiyor. Diğer ülkeleri de teyakkuza geçirdik. Bulgaristan ve Romanya makamları ile görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

"Bizi sıkıştırma hamlesi"

Bu mayınlarla ilgili başka iddialar da var: NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dâhilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir mi? Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama bu imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek kilit sistemi devre dışı bırakılmış olabilir mi? Araştırmalarımız sürüyor."