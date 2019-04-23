Bakan Akar'dan ABD'nin tehdidine cevap: B planımız hazır Bakan Akar, ABD ile Türkiye arasındaki F-35 sorunu hakkında açıklama yaptı. Akar, ABD'nin tavrına göre B planlarının hazır olduğunu söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımı var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul. Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı'na sunacağız" dedi.

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