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Aktüel Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek
Aktüel

Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından yapılacak görüşme önem taşıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:53:29 -
Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek.

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.

Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor.

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