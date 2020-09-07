Bakan Akar NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile bir araya gelecek
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bugün Bakanlık'ta bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Askeri Komitesi Başkanı General Stuart Peach ile görüşecek.
Akar bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda General Peach ile görüşecek.
Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Yunanistan ile Türkiye arasında teknik görüşmelerin başlatılması açıklamasının ardından gerçekleşmesi önemli.