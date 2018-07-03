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Bakan Ahmet Arslan: Bugüne kadar hizmeti biz yaptık

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bugüne kadar hizmeti biz yaptık inşallah bugünden sonra yine biz yapacağız." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 19:09
Bakan Ahmet Arslan: Bugüne kadar hizmeti biz yaptık

Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti İl  Başkanı Adem Çalkın ile Susuz ilçesini ziyaret ederek, partililerle bir araya  geldi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine  destek veren ilçe halkına teşekkür etti.

Muhtarlara da seçimlerde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür  eden Arslan, şöyle konuştu:

"Muhtarlar şunun farkında; seçilmek güzeldir ama hizmet etmezseniz,  köyünüze, mahallenize hizmet götürmezseniz, seçmeniniz sizin yakanıza yapışır.  İşte onlar da seçmen onların yakasına yapışırken hizmetin nereden geleceğini çok  iyi biliyor. Onlar da mümkün mertebe köylülerimize şunu anlatmaya çalıştılar,  dediler ki 'Herkes gelip size bir şey söyleyecek, herkes gelip sizi kandırmaya  çalışacak, aman ha sakın ha size hizmet edecek olan yer, parti ve adaylar  bellidir.' Bunu söylediler ama ne yazık ki bazı hemşehrilerimiz bunu dinledi, bir  kısmı dinlemedi. Gönül ister ki herkes kendine, ülkesine hizmet edecek olanın  arkasında dursun. Gönül ister ki herkes bu bölgeye, dünyaya kardeşlik, barış,  huzur getirmek isteyene, dünyadaki mazlum ve mağdurların hamisi olana destek  olsun."

Arslan, Susuz ilçesinde kafası karışık bazı insanların ülkeyi, bölgeyi  karıştırmak isteyen ve hizmet adına söyleyebilecekleri hiçbir şeyi  bulunmayanların arkasından gittiğini söyledi.

Kafası karışık olan vatandaşların önümüzdeki yerel seçimlerde iyi  düşünmesini isteyen Arslan, "Şapkalarını önlerine koysunlar, desinler ki 'Evet  bana hizmet eden belli, bana hizmet eden Ahmet Arslan ve onun yol arkadaşı Yunus  Kılıç olacak.' Buna göre hareket edilmeli. Bugüne kadar hizmeti biz yaptık  inşallah bugünden sonra yine biz yapacağız." diye konuştu.

Arslan, konuşmasının ardından Kars Valisi Rahmi Doğan ve  beraberindekilerle Susuz Şelalesi'nde yapımı süren mesire alanı ve seyir  terasında incelemelerde bulundu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 19:09
  1. Kars
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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