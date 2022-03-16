Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cuma günü açılacak olan "1915 Çanakkale Köprüsü" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Köprünün geçiş ücreti hakkında konuşan Karaismailoğlu, "Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açılış günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak" dedi.

Köprünün birçok önemli simge barındırdığını söyleyen Karaismailoğlu, "Çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeliyor. Zamanından 4 yıl önce açacağız. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Projenin her tarafı bir anlam ifade ediyor. Kullanılan malzemelerin yüzde 90'ı yerli ve milli" diye konuştu.

Çanakkale Köprüsü ve otoyolu projesinin 2 milyar 545 milyon euroya mal olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "12 yıl sonra köprü devlete kalacak. Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak" dedi.

Karaismailoğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor. Köprü açılışına muhalefet partileri de davet edildi. Çanakkale Boğazı'ndan 6 dakikada geçilecek. Köprünün erken bitmesinin katkısı 411 milyon euro. Çanakkale Köprüsü'nün denizden 72 metre yüksekliği bulunuyor."

Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul projesi Boğaz'daki yükü azaltmak için olmazsa olmaz bir projedir" ifadelerini kullandı.