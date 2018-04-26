Bakan açıkladı! Suriyelilere harcanan toplam miktar..

Akdağ, Brüksel’de düzenlenen ‘Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi’ konulu konferansın ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasında, Suriye savaşının İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en korkunç insani krize dönüştüğünü ifade etti.

Krizin Suriye sınırlarını aştığına işaret eden Akdağ, Türkiye’nin 3.5 milyondan fazla kayıtlı Suriyeliye, inanç ve etnik ayrım yapmaksızın, ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Bu kişilerin sağlık, eğitim, konaklama gibi hizmetlerden ücretsiz faydalandığını belirten Akdağ, savaşın başlangıcından bu yana Türk topraklarında 300 bin Suriyeli bebeğin doğduğunu ifade etti.

’20 BİN SURİYELİYE ÇALIŞMA İZNİ VERİLDİ’

Diğer yandan yaklaşık 20 bin Suriyeliye çalışma izni verildiğini, 13 bine yakın Suriyeli işletmenin açıldığını söyleyen Akdağ, tüm bu rakamların Türkiye’nin krizin insani yükünü üstlenmeye devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Akdağ, “Suriyelilere sağladığımız birçok hizmet kapsamında Türkiye’nin giderleri 31 milyar euroya ulaştı. Burada açıkça söylemem gerekiyor ki uluslararası toplumun büyük bir kısmı yük paylaşımı ve sorumluluk üstlenme sınavını başarıyla geçemedi” diye konuştu.