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Bakan açıkladı: İmar barışına rekor başvuru!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "İmar Barışı'na 3 milyon 780 bin vatandaşımız müracaat etmiş, 1 milyar 350 milyon lira para ödenmiştir." dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:49
Bakan açıkladı: İmar barışına rekor başvuru!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle;

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Birinci eylemimimiz 42 kilometre uzunluğunda Kanal İstanbul projesi. Kanalın her iki tarafında yatay mimarinin hakim olduğu 4 katı geçmeyen içinde fuar, üniversite alanlarının, sosyal donatı anlamında aklınıza gelen ne varsa bunlarında içinde barındırıldığı modern iki şehir kurma arzusundayız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜYÜK BİR VİZYON ÇİZDİ"

Örnek şehircilik diyeceğimiz inşallah bir şehircilik anlayışıyla bu projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyon çizdi tüm şehirlerimizde millet bahçesi yapma yolunda karar aldık. Bizim de 100 günlük eylem çerçevesinde 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz. 22 tane millet bahçesini projelendiriyoruz.

İMAR BARIŞI'NA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışıyla ilgili de bilgi vererek şu ana dek 3 milyon 780 bin vatandaşın başvurduğunu açıkladı

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:49
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • sancarsancar2 sa önce
    .... bu başvuru memlekette denetim olmadığını kaçak yapının ne kadar çok olduğunu gösteriyor. Bakan tabiki seviniyor, önemli olan bir yerden para gelsin. ....imar bedelli vergi sgk yapılandırmadan umut bekliyoruz.
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