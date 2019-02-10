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Bakan açıkladı: Alo 181 ile ücretsiz bina etüdü! Neden sadece Kartal?

Bakan Murat Kurum, Kartal'da yaşayan vatandaşların 181'i arayarak ücretsiz bina etüdünden yararlanabileceğini söyledi. Bakan Kurum'un bu açıklaması "Bina etüdü yapılması için başka yerde de bina çökmesi mi gerekiyor?" sorularına neden oldu.

10 Şubat 2019 Pazar 20:41
Bakan açıkladı: Alo 181 ile ücretsiz bina etüdü! Neden sadece Kartal?

Kartal'da çöken binanın ardından çevrede bakanlık yetkilileri ile AFAD'ın yürüttüğü çalışmalar, yeni bir tehlike durumunu daha gözler önüne serdi.

Özellikle, enkaz alanının çevresinde bulun an 10 binanın kayma riski nedeniyle boşaltılmasından sonra, binalardan alınan numuneler yapıların sağlığına ilişkin büyük bir korkuya neden oldu.

Deniz kumu kullanılmış

Boşaltılan binaların birinden numune alan ekipler, malzemelerde deniz kabuklarına rastladı.

FOTOĞRAF: Sokaktaki diğer binalarda da deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.

Ekipler numuneleri incelenmek üzere gönderirken, binanın betonunda deniz kabuklarına rastlandı. Deniz kumu kullanılan yapılar, özellikle deprem ve sarsıntılara dayanıksız oluşuyla bilinirken, özellikle kaçak olan yapılarda maliyeti düşürmek adına kullanılıyor.

Binalarda deniz kumu kullanıldığı ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, enkazda ve çevresindeki kriz yönetim çalışmaları devam ediyor.

Bakan Kurum açıklama

Konuya ilişkin enkaz alanında açıklama yapan Bakan Kurum çevredeki yapıların da risk taşıdığını ve bu yüzden yıkımına ilişkin operasyonun da başlatılacağını açıkladı.

8 bina riskli

Bakan Kurum "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz." dedi.

Bakan Kurum ayrıca yürütülecek çalışmalar ile dayanıksız binalara tespit gerçekleştirilerek güçlendirme ve yeniden yapım sürecinin başlatılacağını söyledi.

Kartal'daki vatandaşlar için Alo 181 ile ücretsiz bina etüdü

Kurum "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Kartal'da yaşayan vatandaşların Alo 181 hattını arayarak şüpheli binalar için ücretsiz bina etüdü yaptırabileceğini söyledi.

Ücretsiz bina etütlerinin sadece Kartal'da yapılması "Bina etüdü yapılması için başka yerde de bina çökmesi mi gerekiyor?" sorularına neden oldu.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:41
  1. Alo 181
  2. Kartal
  3. Kartal'da çöken bina
  4. ücretsiz bina etüdü

YORUM YAZ

  • İMAR AFFIİMAR AFFI31 dk önce
    Çöken binanın sorumluları da (O hakiki sorumlular hangi BAŞ'lar ise) "İMAR AFFI" na dahil edilsin...

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