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Medya Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Eski oyuncu İlyas Salman, daha önce "Ateistim. Beni yıkamadan gömsünler" açıklaması nedeniyle çok konuşulmuştu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 14:38:00 -
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Eski oyuncu İlyas Salman, daha önce "Ateistim. Beni yıkamadan gömsünler" açıklaması nedeniyle çok konuşulmuştu. Yeni bir çıkışta daha bulunan Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalizm" dedi.

Oyuncu İlyas Salman, yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Dahaönce "Ateistim. Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler" sözleriyle sansasyon yaratmıştı. Salman'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADI
Salman, sosyal medyada yaptığı videolu paylaşım ile kırmızı çizgilerini açıkladı. Salman'ın videosuna kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve destek yorumu geldi.

"ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE YETERİNCE SARILAMADIK"
Birçok defa 1 Mayıs mitinglerine katılarak işçi sınıfının yanında duran ve "Atatürk'ün değerlerine yeterince sarılamadık" diyen İlyas Salman, "Kırmızı çizgim Atatürk ve sosyalistliğim" dedi.


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