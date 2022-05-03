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Yerel Bahşiş vermeyenlerin kapısını işaretlediler! Gözaltılar var
Yerel

Bahşiş vermeyenlerin kapısını işaretlediler! Gözaltılar var

Malatya’da bahşiş alamayan 2 Ramazan davulcusu 18 apartmanın kapısını işaretledi. Gelen şikayetlerin ardından 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 18:56:00 -
Bahşiş vermeyenlerin kapısını işaretlediler! Gözaltılar var

Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs Pazar günü Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol mahallelerinde meydana gelen olayda, Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde davulculuk yapan 2 kişi arife günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı.

Mahallerinde kapı kapı gezen 2 davulcu bahşiş alamadıkları kapılara ise işaret bıraktı. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde kapılara işaret bırakan 2 kişi tespit edilirken, gözaltına alınan zanlıların ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı. Zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde ‘Ramazan Bayramı’ dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını belirttikleri öğrenildi.

Bunun üzerine 2 davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden “Çevreye Rahatsızlık Verme” kabahatinden idari işlem yapıldığı bildirildi.

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