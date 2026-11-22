Bahreyn’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Genel Sekreter Antonio Guterres ile Güvenlik Konseyi Başkanlığına gönderdiği mektuplarda, İran’ın ülkeye yönelik saldırılarının yeniden başladığını bildirdi. Bahreyn ordusunun açıklamasına göre hava savunma sistemleri, 17 ve 18 Kasım’daki saldırılarda kullanılan unsurları hedeflerine ulaşmadan engelleyip imha etti. albiladpress.com

51. MADDEYE ATIF YAPILDI

Bahreyn, saldırıları egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. BM Şartı’nın 51. maddesine ve Körfez İşbirliği Konseyi’nin Ortak Savunma Anlaşması’na atıfta bulunan yönetim, gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. albiladpress.com

YARGI KARARI DA MEKTUPTA YER ALDI

Mektuplarda, İran Dışişleri Bakanlığının Bahreyn’deki casusluk davasına ilişkin açıklaması da eleştirildi. Bahreyn, İran’ın tutumunu içişlerine müdahale ve yargı bağımsızlığına yönelik bir ihlal olarak değerlendirdi.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım’da İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiye müebbet, 5 kişiye ise 15 yıl hapis cezası vermişti.Bahreyn’den BMGK’ye İran mektubu: Meşru müdafaa hakkımız saklı

Bahreyn, 17 ve 18 Kasım’da yeniden düzenlendiğini bildirdiği hava saldırılarını Birleşmiş Milletler’e taşıdı. Manama yönetimi, güvenliğini korumak için bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını kullanabileceğini duyurdu.

Bahreyn’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Genel Sekreter Antonio Guterres ile Güvenlik Konseyi Başkanlığına gönderdiği mektuplarda, İran’ın ülkeye yönelik saldırılarının yeniden başladığını bildirdi. Bahreyn ordusunun açıklamasına göre hava savunma sistemleri, 17 ve 18 Kasım’daki saldırılarda kullanılan unsurları hedeflerine ulaşmadan engelleyip imha etti. albiladpress.com

51. MADDEYE ATIF YAPILDI

Bahreyn, saldırıları egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak nitelendirdi. BM Şartı’nın 51. maddesine ve Körfez İşbirliği Konseyi’nin Ortak Savunma Anlaşması’na atıfta bulunan yönetim, gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti. albiladpress.com

YARGI KARARI DA MEKTUPTA YER ALDI

Mektuplarda, İran Dışişleri Bakanlığının Bahreyn’deki casusluk davasına ilişkin açıklaması da eleştirildi. Bahreyn, İran’ın tutumunu içişlerine müdahale ve yargı bağımsızlığına yönelik bir ihlal olarak değerlendirdi.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım’da İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiye müebbet, 5 kişiye ise 15 yıl hapis cezası vermişti.