Malezya-Endonezya sınırında yaşayan Tidung topluluğuna atfedilen yeni evli çiftlere getirilen geleneksel üç günlük yasaklar dünyanın dikkatini çekiyor.

Geleneklere göre gelin ve damadın nikahın ardından üç gün boyunca tuvalete gitmemesi, banyo yapmaması ve evden dışarı çıkmaması gerekiyor. Üç günlük kurala uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağı ve evlilik hayatlarında sadakatsizlik ya da boşanma gibi sorunlarla karşılaşmayacağına inanılıyor.

Tidung topluluğunun geleneksel evlilik ritüellerinden biri olarak aktarılan uygulamada, çiftler düğün sonrasında üç gün boyunca evlerinde kalıyor. Bu süre içerisinde tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine ve banyo yapmalarına izin verilmiyor.

AİLEDEN BİRİ BAŞLARINDA DURUP DENETLİYOR

Dışarı çıkmaları da yasaklanan gelin ve damadın, belirlenen süreyi bu kurallara uyarak tamamlaması bekleniyor.

Ayrıca bu uygulamanın, çiftleri gelecekte çocuklarını küçük yaşta kaybetmek gibi talihsizliklerden koruyacağına inanılıyor. Geleneğin dikkat çeken bir başka kısmı ise üç günlük süre boyunca çiftlerin denetlenmesi. Aile yakınları veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın yasaklara uyup uymadığını takip ediyor. Bu kontrollerle çiftlerin kuralları gizlice ihlal etmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Üç gün boyunca tuvalete gitmeme kuralını yerine getirebilmek isteyen çiftler yemek ve sıvı tüketimini kısarak tuvalet ihtiyaçlarını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor.