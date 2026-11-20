Evlilik oranları tabi düşer: Yeni evlenen çiftlere 3 gün tuvalet yasak!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nüfusunun yüzde 65’i Müslüman olan ve İslam’ın resmi din olduğu Malezya’nın, Endonezya sınırında yaşayan ve ezici çoğunluğu Müslüman olan Tidung topluluğunun, İslam öncesi yerel inançlarından (animizm ve Kaharingan) kalan yeni evli çiftlere uyguladığı bazı 3 günlük geleneksel yasakları duyanlar ‘evlilik oranlarının düşmesi normal’ demekten kendini alamıyor. Geleneklere göre evli çiftler 3 gün boyunca tuvalete çıkamıyor, banyo yapamıyor ve evden de dışarı adım atamıyor.
Malezya-Endonezya sınırında yaşayan Tidung topluluğuna atfedilen yeni evli çiftlere getirilen geleneksel üç günlük yasaklar dünyanın dikkatini çekiyor.
Geleneklere göre gelin ve damadın nikahın ardından üç gün boyunca tuvalete gitmemesi, banyo yapmaması ve evden dışarı çıkmaması gerekiyor. Üç günlük kurala uyan çiftlerin kötü şanstan korunacağı ve evlilik hayatlarında sadakatsizlik ya da boşanma gibi sorunlarla karşılaşmayacağına inanılıyor.
Tidung topluluğunun geleneksel evlilik ritüellerinden biri olarak aktarılan uygulamada, çiftler düğün sonrasında üç gün boyunca evlerinde kalıyor. Bu süre içerisinde tuvalet ihtiyaçlarını gidermelerine ve banyo yapmalarına izin verilmiyor.
AİLEDEN BİRİ BAŞLARINDA DURUP DENETLİYOR
Dışarı çıkmaları da yasaklanan gelin ve damadın, belirlenen süreyi bu kurallara uyarak tamamlaması bekleniyor.
Ayrıca bu uygulamanın, çiftleri gelecekte çocuklarını küçük yaşta kaybetmek gibi talihsizliklerden koruyacağına inanılıyor. Geleneğin dikkat çeken bir başka kısmı ise üç günlük süre boyunca çiftlerin denetlenmesi. Aile yakınları veya geleneksel törenlerden sorumlu kişiler, gelin ve damadın yasaklara uyup uymadığını takip ediyor. Bu kontrollerle çiftlerin kuralları gizlice ihlal etmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Üç gün boyunca tuvalete gitmeme kuralını yerine getirebilmek isteyen çiftler yemek ve sıvı tüketimini kısarak tuvalet ihtiyaçlarını mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor.
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