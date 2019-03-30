0553 313 94 23

Bahreyn'de pole pozisyonu Leclerc'in

- Formula 1'de sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı

30 Mart 2019 Cumartesi 19:54
Bahreyn'de pole pozisyonu Leclerc'in


İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sine, Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Sakhir bölgesindeki 5 bin 412 metrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin Fransız pilotu Leclerc 1.27.866'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanırken, Formula 1'de takım arkadaşı Sebastian Vettel'in ardından pole pozisyonu alan en genç ikinci pilot olarak tarihe geçti.

Sıralama turlarında Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 1.28.160'lık derecesiyle ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.28.190 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Bahreyn Grand Prix'si yarın TSİ 18.10'da koşulacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:54
  1. Bahreyn Grand Prix
  2. Charles Leclerc
  3. Ferrari
  4. Formula 1
  5. Sıralama turları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı yerel seçim sonuçları 2019 | Çankırı ilçeleri yerel seçim sonuçlar
    1. Çankırı yerel seçim sonuçları 2019 |..
    2. Gaziantep yerel seçim sonuçları 2019 |..
    3. Guaido taraftarlarına "sokağa çıkma"..
    4. 'F-35' tehdidine Türkiye'den yeni..
    5. Sarmaşık toplamaya giden kişi ölü..
    6. Kahramankazan'da fabrika yangını
    7. Judo: Ümitler Avrupa Kupası
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    9. Burdur yerel seçim sonuçları 2019 |..
    10. GÜNCELLEME - Oy kullanmaya giderken..
    11. Kahramanmaraş yerel seçim sonuçları..
    12. Türkiye'den hareket eden Palau..
    13. Barcelona derbiyi Messi ile kazandı
    14. Burundi'den BBC ve Amerika'nın Sesi'ne..
    15. "En büyük gücümüz vatanına, milletine..
    16. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    17. Ali Koç'tan camiaya mali destek çağrısı
    18. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı..
    19. GÜNCELLEME 2 - İsrail askerleri Gazze..
    20. Manchester United sahasında kazandı
    21. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika yangını
    22. İstanbul yerel seçim 2019 sonuçları |..
    23. Şampiyonluk maçında 5 gözaltı, 7..
    24. Brezilya’da baraj çöktü
    25. Borussia Dortmund Bundesliga'da..
    26. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    27. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi:..
    28. Afganistan'da Dostum'un araç konvoyuna..
    29. Gebze’de sünger fabrikasında yangın
    30. Trump'tan Kuzey Kore'ye: Nükleer..
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Tesettürlü genç kıza alçak saldırı!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'