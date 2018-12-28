0553 313 94 23

Bahreyn, Şam'da yeniden büyükelçilik açtı

Suriye'de yaşanan iç savaşın sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtı.

28 Aralık 2018 Cuma 07:22
Bahreyn, Şam'da yeniden büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden görevine başladığı duyuruldu.

Ayrıca, Bahreyn'in Suriye ile ilişkileri sürdürmek istediği belirtilen açıklamada, Manama'daki Şam Büyükelçiliğinin de görevini sürdürdüğü ve iki ülke arasındaki uçuşların kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Bahreyn, Suriye'de 2011'de iç savaşın patlak vermesinden bir süre sonra Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

BAE'nin de dün Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin yeniden görevine başladığı duyurulmuştu.

Suriye rejiminden geçen ay yapılan açıklamada, Arap ülkelerinin Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmaları durumunda bundan memnuniyet duyacakları kaydedilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 08:22
  1. Bahreyn
  2. Şam'da yeniden büyükelçilik açtı
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    1. Dahlan'ı devreye sokuyorlar!..
    2. Kara yollarında durum
    3. Bahreyn, Şam'da yeniden büyükelçilik..
    4. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor!..
    5. Kars'tan bir tabur komando..
    6. Felaket haberleri gelmeye devam..
    7. 'Sincarlılar PKK varlığı nedeniyle..
    8. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki..
    9. 13 ilde eğitime kar engeli
    10. New York'ta esrarengiz mavi ışık paniği!
    11. Yunanistan'da terörist Kufonidas'a..
    12. HDP düğmeye bastı! Harekat öncesi...
    13. Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
    14. O atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
    15. Meteorolojiden açıklama! Sıcaklık..
    16. Cumhurbaşkanı onayladı... O atamalar..
    17. ABD ve Türkiye bunu yaparsa.....
    18. Saldırı sonrası şok! Ebola şüphelileri..
    19. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi..
    20. Dünyayı bekleyen tehlike! Yok olacak
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...
    Yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat! Bu numarayı ararsanız...