Bahis mafyasına ağır darbe: Veysel Şahin'in suç ortağı Şeref Yazıcı'nın kirli parasına el konuldu

Bahis mafyasına ağır darbe: Veysel Şahin'in suç ortağı Şeref Yazıcı'nın kirli parasına el konuldu

Yasa dışı bahis şebekeleri üzerinden milletin rızkına göz diken, gençliği kumar batağına sürükleyen karanlık yapılara karşı devletin "demir yumruğu" inmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis baronu Veysel Şahin’in suç ortağı ve sistemin altyapı sorumlusu Şeref Yazıcı’nın kirli servetine el koydu.

Devlet, yasa dışı bahisle milleti soyanların ensesinde! Bahis baronu Veysel Şahin ile irtibatlı olan ve kumar çarkının altyapısını kuran Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlığı donduruldu. Şüphelinin global hesaplardaki yarım milyar dolarlık (500 Milyon Dolar) "haram" serveti, savcılığın kararlı takibiyle kıskıvrak yakalandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan MASAK incelemelerinde üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilen Şeref Yazıcı'nın tüm mal varlığına el konulduğu açıklandı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, aynı soruşturma kapsamında şüpheli Veysel Şahinle irtibatlı olduğu tespit edilen, şüpheli Şeref Yazıcı‘nın yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak haklarında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında;

MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız’ın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı verilmiştir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 Milyon Dolar değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Ahmet Kar

Kumar bahis, devlet bu çetelerle mücadele ediyor ,lüks otellerde buna benzer yerlerde devlete vergisini veriyorsa legal oluyor serbest,vergisini vermiyorsa İllegal,Fuhuş Genelevde vergisi verildiği için legal serbest,Kaçak olarak yapıyorsa fuhuş sektörü deniyor yani vergisini vermiyorsan gençlerimize zarar veriyor,oçakları söndürüyor,ama vergisi veriyorsa

ismail

peki yasal bahis olunca milletin rızkı alınmıyor mu? bir de kumarın adını bahis diye yumuşatıldı. devletten izin alınca bu kumar zararsız mı oluyor.
