Bahis kanser gibi yayılıyor! Mağdurların sayısı artıyor

İnternetten kontrolsüzce mobil bahis uygulaması indiren bir kişi, binlerce lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Banka hesabından yüklü miktarda para çekilen mağdur, hâlâ parasını geri almaya uğraşıyor.

Çağımızın suçlarından olan sanal dolandırıcılık, bir kişinin daha cebini yaktı. İnternet üzerinden telefonuna uygulama indiren bir vatandaş, bir süre sonra telefonunda bazı gariplikler fark etti. Bilen birine danıştıktan sonra telefonuna virüs bulaştığını öğrenen şahıs, aldığı uyarı üzerine banka hesabını kontrol etti. Hesabından 77 bin lira çekildiğini gören vatandaş, şaşkınlığının ardından gerekli yasal işlemleri başlattı.

Bahis uygulaması indirdi, bilgileri çalındı

Mağdur G.A.’ya göre olay, internetten bir bahis uygulaması indirmesiyle başladı. Bir süre sonra uygulamanın kaybolduğunu fark eden G.A., telefonunun gitgide yavaşlamasıyla endişelenmeye başladı. Kısa sürede telefonu yavaşlıktan kullanılmaz hale gelen şahıs, çareyi telefonu teknik servise götürmekte buldu.

Teknik serviste yapılan inceleme sonucu cihaza virüs girdiğinin anlaşılması üzerine G.A., servisçinin tavsiyesiyle banka hesabını kontrol etti. Şahıs, maaşının yattığı hesaptan 36 ay taksitle 77 bin lira kredi çekildiğini gördü. Şaşkınlığa uğrayan G.A. parasını geri alabilmek için yasal işlemleri başlattı.

Milli servet dışarı akıyor

Devlet tüm önlemleri almasına rağmen özellikle yurt dışı kaynaklı bahis siteleri özellikle gençleri günaha sevk ederken, bir yandan da milli servetin dışarı akmasına neden oluyor.