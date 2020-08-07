Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Enver Yücel, “Bütün yaşamını eğitime adamış insanlar olarak, Bahçeşehir Üniversitesi’nin sadece bir üniversite olmanın ötesinde, bir “prestij ve gurur” kaynağı olmaya başladığını görmek bizi son derece mutlu ediyor “ diyerek, “ Başta üniversite yönetimimiz olmak üzere, öğretim üyelerimizden kapıdaki güvenlik görevlisine kadar herkesin bu başarıda büyük emekleri var. Her yıl açılan yeni bölümlerimiz ve Türkiye’nin alanlarındaki en saygın öğretim üyelerinden oluşan eğitim kadromuzla gençlere sadece bir üniversite diploması vermekten öte, geleceklerini de kazandırmayı hedefliyoruz” diyor. 14 Ağustos akşamına kadar devam edecek olan 2020 Tercih ve Tanıtım Günleri programında adayların tercih etmeyi düşündüğü bölümlerin akademisyenlerinden bölüm hakkında tüm bilgileri edinmelerine fırsat veriyor. Adaylar, tercih etmek istedikleri bölümün ders içerikleri, kariyer ve iş imkanları hakkında bilgi alabiliyor, aynı zamanda istediği bölümün öğrencisi ile BAU’nun sunduğu imkanlar hakkında sohbet edebiliyor.

FAKÜLTELER

● Diş Hekimliği Fakültesi ● Eğitim Bilimleri Fakültesi ● Hukuk Fakültesi ● İktisadi, İdari ve S. Bilimler F. ● İletişim Fakültesi ● Konservatuvar ● Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ● Mühendislik ve Doğa Bilimleri F. ● Sağlık Bilimleri Fakültesi ● Tıp Fakültesi

YÜKSEKOKULLAR

● Yabancı Diller Yüksekokulu ● Meslek Yüksekokulu ● Sağlık Hiz. M. Yüksekokulu ● Uygulamalı B. Yüksekokulu

Rektörden mesaj

Üniversitemiz; araştırma, eğitim ve topluma katkı misyonlarında mükemmeliyetçiliğe, yenilikçiliğe ve girişimciliğe odaklanarak ülkemize ve dünyamıza katma değer üretecek liderler yetiştirmeyi amaçlar. Üniversitemizin en güçlü özelliği öğrencisi, akademisyeni, mezunu, yöneticisi, çalışanı ve diğer tüm paydaşları ile birlikte oluşturduğu güzel ve büyük BAU ailesidir...BAU; yüzde 20’den fazlası uluslararası 25 bini aşan öğrenci, yaklaşık 30 bin mezun, bini aşan akademisyen ve 500’ün üzerinde idari çalışanı, İstanbul’daki 5 farklı kampüsüyle bir şehir üniversitesi olma özelliğinin yanında, BAU Global ağının amiral gemisi olarak da yüzlerce uluslararası işbirliği ile dünyada ülkemizi temsil eden öncü bir eğitim kurumdur.

Prof. Dr. Şirin Karadeniz

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü