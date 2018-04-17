Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçeli'nin çağrısına hükümetten cevap!

Devlet Bahçeli'nin erken seçin çağrısına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan cevap geldi.

17 Nisan 2018 Salı 11:33
Bahçeli'nin çağrısına hükümetten cevap!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

Erken seçim teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bahçeli'nin teklifini ilgili kurullar değerlendirilir" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:33
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. erken seçim
  4. Bekir Bozdağ

YORUM YAZ

  • kargakarga5 sa önce
    besle kargayı oysun gözünü
  • ismail Özgün ismail Özgün 6 sa önce
    Yapılan tüm yatırımlar 2019 da meyvasını verecek!Bence vaktinde seçim yapılmalıdır!Chp-fetö vepkk istedigi kadar yırtınsın!100. yılda Erdogan ı Başkan olarak görmek istiyoruz!Gereksiz bir çıkış !
  • HakanHakan7 sa önce
    Sanki partinin yetkili organı var.
  • MertMert7 sa önce
    Size oy çıkmaz benden erken ya da geç farketmez evime ekmek götüremiyorum açım karım hasta ev kira pahalılıkk o biçim istikrar için verdim ama esamesi kalmamış memura çalışıyoruz memur maaşı asgari ücretin iki katı öğretmen maaşı 4,300 ekdersi kursu derken 4,300 altı alan öğretmen yok eeee vergi vergi durumu anlatınca hemen fetöcü fetö nün Allah belasını versin yorumumu yayınlamıyorlar burada beğenmeyince ahhh ahhh daha bugün bir öğretmen kızcağız intihar etmiş devlet dairesinde lise mezunu adamları memur yaptınız millete hakaret ederek iş yapıyorlar halbuki bu insanlar buna da razı ama liyakat kalmamış referans torpilin akademik adı olmuş işini iyi yapan adamı tenzih ediyorum ama durum bu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda gözaltı var
  1. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  2. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  3. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  4. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  5. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  6. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  7. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  8. Hakkari'de park halindeki araç..
  9. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  10. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  11. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  12. Borsa günü düşüşle bitirdi
  13. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  14. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  15. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  16. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  17. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  18. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  19. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  20. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...