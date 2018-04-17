Bahçeli'nin çağrısına hükümetten cevap!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

Erken seçim teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bahçeli'nin teklifini ilgili kurullar değerlendirilir" dedi.