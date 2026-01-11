Bahçelievler’de dev uyuşturucu fabrikasına baskın: Yarım milyonu aşkın hap ele geçirildi!

  • İSTANBUL
İstanbul emniyetinin Bahçelievler’de bir adrese düzenlediği nefes kesen operasyonda, adeta bir ilaç fabrikasını andıran düzenek ortaya çıkarıldı. Baskında 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ve milyonlarca boş kapsül ele geçirilirken, 3 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri teknik takip sonucu Bahçelievler’deki bir adresi ablukaya aldı.

Titizlikle planlanan operasyonun düğmesine basan ekipler, girdikleri adreste devasa bir sentetik hap üretim tesisiyle karşılaştı.

EV DEĞİL İLAÇ FABRİKASI!

Adreste yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde tam 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonun en dikkat çekici noktası ise ele geçirilen imalat malzemeleri oldu. Polis ekipleri, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 adet sanayi tipi hap üretim makinesi,

800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve binlerce sahte ilaç kutusuna el koydu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, güvenlik güçleri şebekenin bağlantılarını çözmek için geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

 

