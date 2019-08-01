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Bahçeli'den İYİ Parti kurultayı öncesi flaş çağrı: MHP'ye dönün!

İYİ Parti'nin kurultay kararı almasının ardından bir açıklamada bulunan Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
Bahçeli'den İYİ Parti kurultayı öncesi flaş çağrı: MHP'ye dönün!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi yarım asırlık varlığıyla, ahlaki tutarlılığıyla, anıtlaşan ilke ve ülküleriyle Türkiye’nin en köklü siyasi müesseselerinden birisidir. Aynı zamanda Türk milletine mensubiyet şuurunu müstesna bir onurla özümsemiş büyük bir davanın bayraklaşmış halidir.

Tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olmuştur. Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır.

Özellikle siyasi müesseselerin gelişmesi bazen onlarca, bazen de nesiller boyunca sürmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi bu gelişmeyi pek çok badireyi atlatarak, pek çok sorun ve sıkıntıyı aşarak başarmıştır. Yarım asrın her sayfası buna müşahit, hatta bunun mübeşşiridir.

Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamd olsun tesirsiz kalmıştır.

Elbette dalından kopan yaprağın akıbetini her zaman rüzgâr tayin etmiştir. Bu durum şaşmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir. Milliyetçi Hareket Partisi düştüğü her yerden kalkmasını başarmış, adeta küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir.

Çünkü davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, Allah davasıdır. Millete adanmış ömürlerin, mahkûmiyet ve mağduriyetlere direnmiş asalet ve ahlakın tarihi haklarından vazgeçmesi, tertemiz davasından taviz vermesi akla ve hayale bile getirilemeyecektir.

1 Kasım 2015’ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir.

MHP’den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017’de İYİ Parti’yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir.

CHP ve HDP ile ittifak hiçbir vicdan sahibi ülküdaşımın kabullenemeyeceği bir gaflet olarak hafızalara kazınmıştır. Bir inat ve öfke uğruna aklı çelinen, makam ve mevki vaatleriyle davasından koparılan kardeşlerimin hüsranları şahsımı her zaman kaygılandırmış ve düşündürmüştür.

Her ne yaşandıysa geride kalmış, herkes için ders niteliğinde olmuştur. Hadiseleri film şeridi gibi gözümüzün önüne getirdiğimizde bundan hiçbir şahsiyet ve karakter sahibi dava arkadaşımın memnuniyet duymayacağı açıktır, bu kapsamdaki kanaatim de çok güçlüdür.

3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir.

Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır.

Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
  1. Devlet Bahçeli
  2. İYİ Parti
  3. MHP

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