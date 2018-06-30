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Bahçeli'den 'idam' çağrısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin, "Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır" dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:38
Bahçeli'den 'idam' çağrısı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Eylül Yağlıkara cinayetin sert tepki gösterdi. Ankara Polatlı’da 22 Haziran günü 8 yaşında Eylül isimli bir kız çocuğunun kaybolduğunu, günlerce arandığını ama bulunamadığını hatırlatan Bahçeli, "Meğer Eylül’e acımadan kıymışlar. Üstelik toprağa gömmüşler. Ne istediniz bu sabiden? Ne alıp veremediğiniz vardı bu küçük yavruyla? Hiç mi yüreğiniz titremedi? Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi, hayaller katledildi. Korkak katiller bir kez daha milli gönülleri heder etti, kedere boğdu. Olacak iş mi bu? Ey canavarlar, küçücük bir bedene, küçücük bir ana kuzusuna nasıl kast ettiniz? Eylül topraktan çıktı, tekrar toprağa girecek. Peki, üstümüze düşen feryat çığlığından, fecaat çığından nasıl kurtulacağız? Eylül’ün hesabını nasıl vereceğiz? Eylül’lere musallat olan şerefsizlere nereye kadar tahammül göstereceğiz? Hakikaten çok üzgünüm. Bir yanda minik bir köpeğin dört bacağıyla birlikte kuyruğu kesilir ve ölüme bırakılır, diğer yanda küçük çocuklar hedef haline gelir. Nasıl bu duruma düştük? Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız. Ağrı’da ailesiyle birlikte dedesinin köyüne bayramlaşmaya giden 3,5 yaşındaki Leyla da tam 16 gündür kayıp ve halen aramalar sonuç vermedi. Kaybolan yalnızca Leyla değil, hepimiziz. Acaba masum bedeni nerede? Mazlum gözleri nasıl bakıyor? İsimleri Eylül olur, Leyla olur, hiç fark etmez. Onlar çocuk, onlar savunmasız, onlar masumiyetin zirvesi. İnanınız, bu gidişle başımıza taş yağmazsa yatıp kalkıp şükretmemiz gerekir. Çocukları güvende olmayan bir milletin istikbali güvencede bulunamaz" ifadelerini kullandı.

"İDAMSA İDAM"

"Çocuklar sürekli katlediliyorsa, sürekli istismara uğruyorsa her şey anlamını kaybetmiş, sözün geçerliliği bitmiş demektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: 

"Durup düşünelim, çocuğa gücü yeten, çocuğa vahşet uygulayan, çocuğun ve körpe hayvanların kanını döken barbarların yaşama hakkı var mıdır? Dedim ya, her cani sürünerek yaşar. Her hain de korkaktır. İdam bile katiller için kurtuluştur! Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit; gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır. Eylül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Katil ya da katilleri lanetliyorum. Çocuk ve kadına yönelik artan şiddetin önlenmesi konusunda her sorumluluğu üstleneceğiz. Dilerim ki, Leyla da acilen ve sağ salim bulunur, ailesine kavuşur. Ayrıca 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren kardeşlerime üstün başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum. Unutulmasın ki, asıl imtihan hayattır, sabırdır, mücadelenin sürekli olmasıdır."

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 17:38
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. mhp
  4. lideri
  5. bahçeliden
  6. idam
  7. çağrısı
  8. haberler

YORUM YAZ

  • cihadcihad11 sa önce
    helal olsun başkan bi sen bide reis idam diyo savcılar mahkemede uyuyo ula idam iste ceza yaptırımı olmasada idamı gerekli de demi
  • saddisaddi11 sa önce
    AKp .... idamı getirmiyor.
  • SerdarSerdar8 sa önce
    Sayin DEVLET BAHÇELIYIcani GÖNÜLDEN destekliyorumyeter artikbasta IÇIMIZDEKI dis destekli bütün her çesit terörist gruplarin icin ve küçücük melake yavrurulari kaçirip öldüren canileriçindetamisabetliolurhemTERÖRISTFETÖIÇIN HEM HDP PKK DHSKPC VE BÜTÜN TERÖRISTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPANLAR IÇINDE TAM ISABETLI OLURKI VEKIMSE BUNDAN SONRA ÜLKEMIZDE ASKERIMIZI POLISIMIZI BAKKALCIYI DOKTORUMUZU VE HALKIMIZI KIMSEKATLETMEYE CESARET EDEMEZVE KIMSEKÜÇÜCÜK YAVRULARIMIZIIRZINA GEÇIPVEYAÖLDÜRÜNIBU IDAM AFFETMEDECEKVE KIMSE ACIMASIZCA BIR KÖPEGIN ELLERINI AYAKLARINI KESMEYECESARET EDEMIYECEK VE KIMSI HER HANGIBIR CANLIYA DOKUNAMAYACAK BAK IDAM GELSIN BAK NE TERÖRIST KALIR NE TERÖRIST DESTEKCISI KALIR NEDE BIR COCUGA VEYA BIR HAYVANA DOKUNABILIRANCAK IDAM PAKLAREGER IDAM GELMESSETÜRKIYE DAIMA KAOS IÇINDE YASAMAK ZORUNDA KALACAK DAIMA BIR YERLERDENGEZI OLAYLARIGIBI TIPKI 15 TEMMUZ GIBI ÇESIT ÇESITOLAYLARLA KARSI KARSIYA KALACAGIZ VE TÜRKIYEMIZI BIR YERLERDEN KASIMAYA ÇALISACAKLARVEDAIMADAHERZAMANKASIMAYA ÇALISIYORLARBENCE EN KISA ZAMANDA IDAMIN GELMESI ARTIK KAÇINILMAZIÇIMIZDEKI TERÖRISTLER VE TERÖRIST DESTEKCILERIIYICEAZITTILARBAKALIM IDAM GELDIKTEN SONRADA AZITSINLARYEMINLE SÖYLÜYORUMBÜTÜN TERÖRISTLER VE ONLARIN DESTEKCILERI DUT YEMIS BÜLBÜLE DÖNECEKLERIDAM IDAM IDAMBASKA ÇIKARYOLYOKVESSELAM
  • HabibHabib10 sa önce
    Uyarımdır...Kesinlikle böyle şeyler için idam gelmeli....Lakin ağrı olayı ankara kız kaçırma ve öldürme olayı beykoz yangını...Bakın ülkede acayip derecede dikkat dağıtmaya dönük olaylar patlıyor. Cumhurbaşkanımıza yemin töreninde hdpliler suikast mi yapacak 15 temmuz için fetö fedaileri saldırı mi yapacak bilemiyorum ama bir pisliğe hazırlık var dikkat!
  • mutmainemutmaine10 sa önce
    İDAM İSTEMEYEN DİNİNİ BİLMİYOR DEMEKTİR. Zoruna gidiyorsa müslümanlığını bir kontrol ettirsin. !!
  • ERGÜNERGÜN5 sa önce
    Recep beye duyrulur
  • Mehmet Mustafa Mehmet Mustafa 5 sa önce
    Yürü be Reis,kim tutar seni...idam yeniden gelsin...
  • Saçmalı YORUMSaçmalı YORUM8 sa önce
    Sayın Bahçeli... Allah rızası için şu işe de öncülük edin.Sayın Erdoğan, önüme getirsinler imzalarım deyip duruyor. Grubuna bi işaret etse tamam ama etmiyor. Bizimle eğleniyor. Siz şu işe de bi el atın . Sevaptır...
  • Levent coskunLevent coskun10 sa önce
    İdam istiyorum...
  • Ahmet songüçAhmet songüç10 sa önce
    Artık söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Kim neden idamı istemiyor. Halka rağmen neden idam gelmiyor, anlamış değilim. Madem millet ne derse o.... O zaman idam, idam, idam istiyoruz.
  • SerdarSerdar11 sa önce
    inandığınız kitapta o şerefsizlerin cezaları belli tenezzül edip baktığınız yokki. Kulun hangi cezadan anlayacağını en iyi onu yaradan bilir. (avrupa falan değil)
  • vatanım benimvatanım benim6 sa önce
    Hayret bu Devlet Bahçeli daha düne kadar "kader mahkumlarına" af istemiyor muydu? Belki de doğruyu görmüş ve yanlışta ısrar etmemiştir.
  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 11 sa önce
    Katil mafyalar da idam edilecek mi?
  • Salim koçdemirSalim koçdemir10 sa önce
    Devlet bahçeli; idam ı ancak sen getirebilirsin, zalimin dilinden en iyi sen anlarsın. İdam istiyorum.
  • Cavit ÖzdemirCavit Özdemir10 sa önce
    Bu sapıklara devletin ana kucağını değil, baba tarafını göstermek lazım. Begnmediginiz Osmanlı zamanı olsa, bu sapıkların kelleleri mızrağın ucunda sokak sokak gezdirilirdi.
  • iyi partili merale soriyi partili merale sor7 sa önce
    sen katil mafyayi, faili mechulleri..
  • hüseyin hüseyin 10 sa önce
    hadi sn. Bahçeli göster kendini, koy ağırlığını. tercümanımız oldun.
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    YORUM CU VATANIM, GÜNDEMİ VE DÜNYAYI NASIL TAKİP EDİYORSUN?? KADER MAHKUMLARINA AF DÜŞÜNÜLEBİLİR, SADECE VATAN HAİNLERİ VE ÇOCUK TECAVÜZLERİ İÇİN İDAM İDAM İDAM DİYORUZ. DEVLET BEY DE BUNU SÖYLÜYOR. REFERANDUM YAPILSA İDAM % 70-75 SANDIKTAN ÇIKAR.
  • Talad veliTalad veli10 sa önce
    Neden kimse sesimizi duymuyor, neden idam çıkmıyor. İnşallah bu idam konusu da, devlet bahçeli ye nasip olur. En azından o farkında.
  • SerdarSerdar8 sa önce
    Sayin DEVLET BAHÇELIYIcani GÖNÜLDEN destekliyorumyeter artikbasta IÇIMIZDEKI dis destekli bütün her çesit terörist gruplarin icin ve küçücük melake yavrurulari kaçirip öldüren canileriçindetamisabetliolurhemTERÖRISTFETÖIÇIN HEM HDP PKK DHSKPC VE BÜTÜN TERÖRISTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPANLAR IÇINDE TAM ISABETLI OLURKI VEKIMSE BUNDAN SONRA ÜLKEMIZDE ASKERIMIZI POLISIMIZI BAKKALCIYI DOKTORUMUZU VE HALKIMIZI KIMSEKATLETMEYE CESARET EDEMEZVE KIMSEKÜÇÜCÜK YAVRULARIMIZIIRZINA GEÇIPVEYAÖLDÜRÜNIBU IDAM AFFETMEYECEKVE KIMSE ACIMASIZCA BIR KÖPEGIN ELLERINI AYAKLARINI KESMEYECESARET EDEMIYECEK VE KIMSI HER HANGIBIR CANLIYA DOKUNAMAYACAK BAK IDAM GELSIN BAK NE TERÖRIST KALIR NE TERÖRIST DESTEKCISI KALIR NEDE BIR COCUGA VEYA BIR HAYVANA DOKUNABILIRANCAK IDAM PAKLAREGER IDAM GELMESSETÜRKIYE DAIMA KAOS IÇINDE YASAMAK ZORUNDA KALACAK DAIMA BIR YERLERDENGEZI OLAYLARIGIBI TIPKI 15 TEMMUZ GIBI ÇESIT ÇESITOLAYLARLA KARSI KARSIYA KALACAGIZ VE TÜRKIYEMIZI BIR YERLERDEN KASIMAYA ÇALISACAKLARVEDAIMADAHERZAMANKASIMAYA ÇALISIYORLARBENCE EN KISA ZAMANDA IDAMIN GELMESI ARTIK KAÇINILMAZIÇIMIZDEKI TERÖRISTLER VE TERÖRIST DESTEKCILERIIYICEAZITTILARBAKALIM IDAM GELDIKTEN SONRADA AZITSINLARYEMINLE SÖYLÜYORUMBÜTÜN TERÖRISTLER VE ONLARIN DESTEKCILERI DUT YEMIS BÜLBÜLE DÖNECEKLERIDAM IDAM IDAMBASKA ÇIKARYOLYOKVESSELAM
  • Hy-hyHy-hy5 sa önce
    .... idamı istiyormuş,idamı kaldıran hükümette sen vardın.Şimdi ben istemedim ayakları yapma,hükümetten ayrılsaydın o zaman....
  • Murat canMurat can10 sa önce
    Bu sapikları toprağa bile gömmeyeceksin. İdam gelsin.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU10 sa önce
    Sayın Bahçeliyi canı gönülde destekliyor yanlız Bahçeli değil dinimizin bir gereğidir Kuranımızda mevcuttur ama gavurlar bunu dayattılar bizlere ,nasıl ezanımızı susturdular ,Kuranı elimizden aldılar AYAOF,yayı yüzümüze kapatılar buda bunun bir parçası.İDAM KESİNgelmesi lazım bizimgavurlaSrın aklına ihtiyacımız yok
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