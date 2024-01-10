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Siyaset Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!
Siyaset

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 14:57:00 -
Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camisi imamı Galip Usta'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

"Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına..."

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

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