Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki: Haddini bil, haysiyet sahibi ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun verdiği bir röportajda, Diyarbakır'ın "Amed" ismini de memnuniyetle kullanabileceğini söylemişti. Davutoğlu, ayrıca Suriyelilerin Kürtler için federasyon kararı alması halinde Türkiye'nin buna saygı göstermesi gerektiğini belirtmişti. Davutoğlu, başka bir açıklamasında da "En büyük Kürt şehri İstanbul'dur" ifadeleri Bahçeli'nin tepkisini çekti.

"Amed değil Diyarbakır diyeceksin"

Bahçeli, "Son sözüm de Serok Ahmet'e. Hz. Mevlana; 'Kalp denizdir, dil de kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.' Serok'un diline vuranlar yozlaşmış ve yosun tutmuş kalbinin eseridir. Türkiye bir musibet tarafından az kalsın felakete uğrayacakmış. Şükür zamanında gereği yapılmış. Bak Serok, Amed değil Diyarbakır diyeceksin. İstanbul'u da dünyanın en büyük Türk-İslam kenti olarak söyleyeceksin. Suriye'de federasyon önermen, fiilen Kobanili Ahmet olduğunun delilidir. Haddini bil, haysiyet sahibi ol. Sen ve efendilerin Türkiye'yi geçemez, bunu da unutma" dedi.