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Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz."

IHAAW145643-SIY/23-03-2019- Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:01
Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz."

IHAAW145643-SIY/23-03-2019- Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz."23.03.2019 14:56:43TSINNNN

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:01
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