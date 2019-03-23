Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan zillet ittifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle ve siyasi bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak, vebalini nasıl üstlenecek" IHAAW145224-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan zillet ittifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle ve siyasi bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak, vebalini nasıl üstlenecek"23.

IHAAW145224-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan zillet ittifakı Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle ve siyasi bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak, vebalini nasıl üstlenecek"23.03.2019 14:52:24TSINNNN

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