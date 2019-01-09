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Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye mi beka mı derseniz 'beka' derim"

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısında yaptığı konuşmada, "Bana 'belediye mi, beka mı' derseniz, 'beka' derim" dedi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
Bahçeli son noktayı koydu! "Belediye mi beka mı derseniz 'beka' derim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde yerel seçim gündemiyle toplananMerkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, bir saat sürdü. 

Edinilen bilgiye göre, Bahçeli toplantıda, Türkiye'de 15 Temmuz'dan  bugüne siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yaşananları değerlendirdi.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerinin hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için önemine  dikkati çeken MHP lideri Bahçeli, "x y=z" formülüne değinerek, bunun sağlanması  gerektiğinin altını çizdi.

 AK Parti ile 30 büyükşehirde seçim ittifakı yapılacağını anımsatan Bahçeli, ittifak kapsamında olmayan 51 ilde ise yarışın edep ve adaba uygun  olması konusunda uyarılarda bulundu.

"Belediye mi, beka mı?"

Bahçeli, "Niye orayı, şurayı, burayı aldık, almadık" şeklinde tezvirat  ve dedikodulara aldırış edilmemesini isteyerek, "Bana 'belediye mi, beka mı'  derseniz, 'beka' derim." ifadesini kullandı.

Büyükşehirlerin oy oranı analizlerinin de yapıldığı toplantıda,  Bahçeli, MYK üyelerine, yerel seçim çalışmalarında milletvekili olmayanlar başta  olmak üzere, illerde görevlendirilecekleri bilgisini verdi.

Bu arada Bahçeli, birkaç gün içinde diğer adayların belirlenmesinin  ardından, yine seçim gündemiyle il başkanlarıyla bir araya gelecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:47
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. MHP MYK Toplantısı
  3. Bahçeli'den flaş açıklamalar
  4. Belediye mi Beka mı?
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. Yerel seçimler
  8. Cumhur İttifakı

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