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Bahçeli: Kılıçdaroğlu bize ahkâm kesmesin

Aksaray ve Nevşehir mitinglere katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘zillet ittifakı'na yüklendi.

15 Mart 2019 Cuma 11:45

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kılıçdaroğlu, Sakarya’daki tank-palet fabrikası üzerinden yalan inşa etmesin. Dönsün şanlı milli mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs ve tevessül etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkâmı kesiyor. Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu’nun ya aklıyla zoru vardır ya da girdiği siyasi komadan çıkamamıştır” dedi. Kastamonu ve Çankırı’nın ardından dün de partisince Aksaray ve Nevşehir mitinglerine katılan Bahçeli’nin hedefinde ‘zillet ittifakı’ vardı.

“Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi?”

Bahçeli, beka olmadan vatanın olmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı, bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun. Milli bekamızı duydular mı adeta şok oluyorlar, deprem geçiriyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Konuyu patlıcana taşıyorlar. Bunlar müflis, meymenetsiz... Patlıcan yazın ucuzlar, biber ve domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes istediğini yesin, istediğini içsin. Kimsenin sofrasında gözümüz yok, kimsenin mutfağına diyeceğimiz yok ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır ve doya doya yer. Peki beka yenir mi? Bekanın pahalı veya ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan ‘aç kalktım, tok yattım’ demek hiç mümkün olur mu? Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, emzikli sabilerin, henüz bıyığı terlememiş yavrularımızın onurundan, ömürlerinden, gelecek düşlerinden bahsedilebilir mi?


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:45
  1. Aksaray
  2. Nevşehir
  3. Kastamonu
  4. Çankırı
  5. Devlet Bahçeli
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Sakarya

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