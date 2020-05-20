  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası
için kalan
Aktüel

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü

Adana’da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:47:46 -
Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü

Adana’da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesine bağlı Tuzla-Damlapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye’de iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen Rime El Abid (25) tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlamaya ve ailesine bakmaya başladı. Bugün de Damlapınar Mahallesi’nde ilaçlama yapılan bir bahçeye çalışmaya giden genç kadın, iddiaya göre ilacın etkisiyle rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Rime El Abid yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı