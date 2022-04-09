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Yerel Bahçe duvarına çarpıp durabildi! Yaralılar var
Yerel

Bahçe duvarına çarpıp durabildi! Yaralılar var

Konya’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ters istikametteki bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 06:52:00 -
Bahçe duvarına çarpıp durabildi! Yaralılar var

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi, Saraçoğlu Mahallesi, Saraçoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdiltolu Mahallesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Ö.Ö. (23) idaresindeki 42 CRK 73 plakalı Tofaş marka otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan ve yaralanan sürücü Ö.Ö., J.Ö. (18) ve Z.B. (16) ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar burada tedavi altına alındı. Bahçe duvarına çarparak hurdaya dönen araç polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı duyarak olay yerine gelen vatandaşlardan İbrahim Etimeskul, “Araç seyir halinde hızlı bir şekilde bu tarafa gelirken, burada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra bahçeye girmiş” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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