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Yerel

Bahanesi pes dedirtti! 72 yaşındaki vatandaş polisleri peşinden kovalattı

Aydın’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan vatandaş, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde 72 yaşında olduğu belirlenen vatandaş, ekmek almaya gittiğini savunarak, uygulama noktasından da kaçmadığını, yandan gittiğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:23:00 -
Bahanesi pes dedirtti! 72 yaşındaki vatandaş polisleri peşinden kovalattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir vatandaş polisin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Tütüncüler kavşağında polis ekiplerince durdurulan şahıs 65 yaş üstü vatandaş çıktı.

Olay saat 14.00 sıralarında Kuştur Polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir M. yönetimindeki 34 HP 2855 plakalı otomobil Kuştur’da polisin dur ihtarına uymayınca ekipler harekete geçti. Tütüncüler kavşağında durdurulan otomobil sürücüsü “Ben kaçmadım yandan gittim” diyerek kendini savundu. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde Abdülkadir M.’nin 72 yaşında olduğu öğrenildi. Ekmek almaya gittiğini savunan vatandaş cezadan kurtulamadı.

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