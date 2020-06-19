Bağlar’da parklar sosyal mesafeli cuma namazına hazırlandı

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan cuma namazları için Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki parklar ve sosyal alanlar AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından temizlik ve dezenfekte çalışmalarından geçirilerek vatandaşların ibadetlerini yapması için hazır hale getirildi.

Yeni normalleşme adımları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılınan cuma namazlarında üçüncü hafta geride kalırken, Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bağlar’da ibadetlerin yerine getirildiği parklar ve sosyal alanlar Bağlar Belediyesi tarafından uygulanan titiz bir çalışma ile vatandaşlar için hazırlandı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü, park ve bahçeleri önce çöplerden temizledi. Daha sonra ise sahaya giren dezenfekte ekipleri yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak namaz kılınan bölgeleri hijyen hale getirdi.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı park ve bahçelerde namaz kılınacak alanlar bu kurala göre dizayn edilerek çizgilerle birbirinden ayrıldı. İl Müftülüğü tarafından cuma namazı kılınacak yerler arasında açıklanan alanların önemli bir bölümü Bağlar Belediyesi’ne ait park ve sosyal alanlardan oluşuyor.