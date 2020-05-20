  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Bağlar Belediyesinden uzaktan eğitimle Kur’an-ı Kerim dersi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere ve öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:17:25 -
Bağlar Belediyesinden uzaktan eğitimle Kur’an-ı Kerim dersi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere ve öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veriyor. Video konferans yöntemi ile verilen Kur’an-ı Kerim dersine veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.


Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evlerinde eğitim alan vatandaşların mağdur olmaması için uzaktan eğitim sistemini uyguluyor. Kur’an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, matematik, resim gibi branşlarda verilen kurslar için alanında uzman eğitmenler öğrencilere ve kursiyerlere video konferans yöntemi ile iletişim sağlıyor. Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren kurslarda görev yapan eğitmenler tarafından verilen eğitimler vatandaşların yakın ilgisini çekiyor.



"Vatandaşımız mağdur olmasın diye bu sistemi uyguluyoruz"


Korona virüs salgını dolayısıyla kimsenin arzu etmediği zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için uzak eğitim yöntemini devreye soktuklarını ve bunda da başarılı olduklarını kaydetti. En çok talep edilen alanlarla ilgili kursları uyguladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Geçen yıl ilk kez belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz Kur’an-ı Kerim kursuna vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. Bunun yanı sıra diğer branşlara da büyük önem veriyoruz. Birçok branşta uzman eğitmenlerimiz, video konferans yöntemi ile öğrencilere ulaşıyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı