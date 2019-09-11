Bağlar Belediyesi, satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha etti

Bağlar Belediyesi, satışı yasaklanmış olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışı yapan iş yerlerini denetleyerek halk sağlığına ve çocuklara zarar veren patlayıcıları imha etti.

Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, birçok yaralanmaya neden olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde önemli sonuçlara ulaştı. İlçe genelinde yasaklı maddelerin satışını yaptığı tespit edilen iş yerlerine yönelik uygulama başlatan ekipler, daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik yasal işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddedaha sonra kontrollü olarak imha edildi.

Okul çevrelerinde de denetimler yapılacak

Çocuklar ile gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan iş yerlerini bundan sonra bu maddeleri satmamaları konusunda uyaran ekipler, zaman zaman ölüme sonuçlanan olaylara neden olan patlayıcı maddelere yönelik olarak yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bundan sonra denetimleri eğitim kurumlarının çevrelerinde de yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

“Tedbirler almaya devam edeceğiz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem insan sağlığını tehdit eden hem de gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşları rahatsız eden yaralayıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili başarılı çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerini kutlayarak, halkın huzurunu ve sağlığını ilgilendiren konularda tedbirler almaya devam edeceklerini söyledi.

Belediyenin uygulaması ve denetimleri sıklaştırması, patlayıcı ve yaralayıcı maddelerin neden olduğu olumsuz görüntülerden rahatsız olan vatandaşları da memnun etti.