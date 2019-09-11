0553 313 94 23

Bağlar Belediyesi, satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha etti

Bağlar Belediyesi, satışı yasaklanmış olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışı yapan iş yerlerini denetleyerek halk sağlığına ve çocuklara zarar veren patlayıcıları imha etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
Bağlar Belediyesi, satışı yasak olan patlayıcı maddeler imha etti

Bağlar Belediyesi, satışı yasaklanmış olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satışı yapan iş yerlerini denetleyerek halk sağlığına ve çocuklara zarar veren patlayıcıları imha etti.


Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, birçok yaralanmaya neden olan maytap, çatapat gibi patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerde önemli sonuçlara ulaştı. İlçe genelinde yasaklı maddelerin satışını yaptığı tespit edilen iş yerlerine yönelik uygulama başlatan ekipler, daha önce yapılan uyarıları dikkate almayan iş yerlerine yönelik yasal işlem uyguladı. Yapılan denetimlerde ele geçirilen çok sayıda patlayıcı maddedaha sonra kontrollü olarak imha edildi.



Okul çevrelerinde de denetimler yapılacak


Çocuklar ile gençler arasında oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan maytap, çatapat ve benzeri piroteknik madde satan iş yerlerini bundan sonra bu maddeleri satmamaları konusunda uyaran ekipler, zaman zaman ölüme sonuçlanan olaylara neden olan patlayıcı maddelere yönelik olarak yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla bundan sonra denetimleri eğitim kurumlarının çevrelerinde de yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.



“Tedbirler almaya devam edeceğiz”


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hem insan sağlığını tehdit eden hem de gürültü kirliliği oluşturarak vatandaşları rahatsız eden yaralayıcı ve patlayıcı maddelerle ilgili başarılı çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerini kutlayarak, halkın huzurunu ve sağlığını ilgilendiren konularda tedbirler almaya devam edeceklerini söyledi.


Belediyenin uygulaması ve denetimleri sıklaştırması, patlayıcı ve yaralayıcı maddelerin neden olduğu olumsuz görüntülerden rahatsız olan vatandaşları da memnun etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’nın işgâlden kurtuluşunun yıldönümü coşkuyla kutlandı
    1. Bursa’nın işgâlden kurtuluşunun..
    2. MİT TIR’larının durdurulması davasında..
    3. CHP’de olağanüstü toplantı
    4. Talas’ta dev ekranda milli heyecan
    5. MYP lideri Yılmaz: "Dünya ticaretinde..
    6. Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol..
    7. TAV Havalimanları ve ortağı Groupe..
    8. Başkan Turanlı muhtarlara bilgisayar..
    9. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim..
    10. AVM’de bomba tatbikatı nefes kesti
    11. Gençlik kampı bu kez zabıtalar ve..
    12. Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu
    13. TAV ve Groupe ADP’den girişimlere..
    14. İlk kez Antep fıstığı topladılar
    15. Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi..
    16. 85 ülkeden 250 gazeteci geliyor
    17. İranlı mühendis Van'da araçlar için..
    18. Mezitli Belediyesi Su Parkı, 3 ayda 30..
    19. Sumatra adasında hava kirliliği..
    20. Bayrampaşa Hayırevlerinden 500..
    21. KIA Sportage’dan 5 bin km’ye varan..
    22. Eşi tarafından öldürülen kadının..
    23. Uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1..
    24. Safran tarlalarına turist yağacak
    25. CHP PM pazar günü olağanüstü toplanacak
    26. Mehmet Ekici ve Martin Linnes kadro..
    27. İngiltere'den yabancı öğrencilerle..
    28. Büyükşehir Belediyesi50 bin kişiye..
    29. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
    30. Gölyazı’da hazan mevsimi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim