BAĞKUR sigortalılarının SGK'ya bildirim süresi kaç gündür?

Gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları vergi başlangıç tarihlerinden itibaren başlar ve bunlar hakkında vergi dairelerince 15 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapılması zorunludur. Esnaf sigortalıları SGK'ya bildirim süresi kaç gündür? Tarım sigortalılar SGK'ya bildirim süresi kaç gün?

Esnaf sigortalıları için, ilgili Kurum ve Kuruluşlar tarafından 15 gün içinde, tarım sigortalıları için, Ziraat Odalarınca kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde, bildirilmesi gerekmektedir.