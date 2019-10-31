Bağkur prim borcu düşecek mi? Bağkur prim borcu yapılandırma

Daha önce çıkartılan yasayla prim ödemelerini ödeyen ve SGK borcu olmayan Bağkur’lulara indirim uygulaması yapılmıştı. Esnaf temsilcileri esnafın sigorta primlerini yüzde 50 düşürülmesini talep ediyor. Peki esnafın Bağkur prim borcu düşecek mi?

TESK Başkanı Palandöken, esnafa prim indirimi yapılması çağrısında bulundu. Palandöken, “882 liralık sigorta primi yüzde 50 indirilsin. Esnaf da işçisi gibi 7 bin 200 günde emekli olsun.” dedi. Peki esnaflık primi ve borçlanması olan biri ne zaman emekli olur?

Esnafa güçlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için birtakım teşvik talebinde bulunduklarını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız her yıl neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Kira veren, stopaj ödeyen ve yanındaki işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Bağ- Kur'luların geçen yıl en düşük 700 lira olan sigorta primi, bu yıl 882 liraya yükseldi. Esnafımızın sigorta primleri yüzde 50 düşürülmeli. Sigorta primleri düşerse esnafımız rahat nefes alır" dedi. Esnafın 9 bin gün prim ödeyerek emekli olduğunu ifade eden Palandöken, sürenin 7 bin 200 gün olmasını istedi. Faruk Erdem esnaflık primi ve borçlanması olan birinin ne zaman emekli olacağını cevaplandırdı.

Soru: 19.5 yıl esnaflık primi ve borçlanması olan biri ne zaman emekli olur?

14.08.1995 tarihinde açtığım işyeriyle birlikte 19.5 yıl esnaflık primi yatırdım. Esnaflığı bıraktım, 25 ay SSK yatırdım. Sonra muhtar oldum. 19 ay muhtarlıktan Bağ-Kur yatırdım. 10 ay Bağ-Kur askerlik borçlanması yaptım. 6 ay SSK askerlik borçlanması yaptım.

Cevap: Bağkur şartlarına göre 25 yıl yani 9 bin gün prim ödeyerek 55 yaş şartıyla emekli olursunuz. Eğer son 3.5 yıl SSK'lı olarak prim öderseniz bu kez yine 55 yaş ve 5750 gün prim şartıyla emekli olursunuz.